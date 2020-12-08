Премия за худшее описание секса отменена из-за обилия плохих событий в 2020 году

Премия за худшее описание секса Bad Sex Award отменена из-за обилия плохих событий в 2020 году. Об этом сообщает издание The Guardian.

Жюри премии пояснило, что вручение призов возобновится в 2021 году. По его мнению, за прошедшие 12 месяцев публика столкнулась со слишком большим количеством негативных явлений. Кроме того, с наступлением пандемии коронавируса было опубликовано меньше книг.

«Самоизоляция приводит к появлению новых видов сексуальных практик, поэтому судьи ожидают, что в следующем году они получат большое количество заявок на получение премии. Напоминаем авторам, что виртуальный секс и другие виды домашних развлечений подпадают под действие этой награды», — отметил пресс-секретарь Bad Sex Award.

В 2019 году премию впервые вручили сразу двум писателям. Победу одержали француз Дидье Декуэн и британец Джон Харви.

Bad Sex Award учреждена в 1993 году журналом Literary Review. В разные годы ее получали Себастьян Фолкс, Норман Мейлер, Салман Рушди, Томас Вулф и Габриэль Гарсиа Маркес.