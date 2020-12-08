Основанный Кудриным фонд гражданских инициатив решили расформировать

Основанный главой Счетной палаты Алексеем Кудриным Фонд развития гражданских инициатив «Диалог», который занимается поддержкой Комитета гражданских инициатив (КГИ) и проведением Общероссийского гражданского форума (ОГФ), в начале 2021 года будет закрыт и реорганизован. Часть сотрудников «Диалога» могут перейти на работу в другие НКО Кудрина.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

В пресс-службе КГИ пояснили, что Общероссийский гражданский форум и национальная премия «Гражданская инициатива» продолжат развиваться самостоятельно. Представитель комитета отметил, что изменений в работе КГИ не предвидится, однако источники РБК полагают, что организацию давно хотят расформировать. «Кудрин тяготится КГИ уже несколько лет, Кудрину сейчас не нужна такая политическая активность», — сказал один из анонимных собеседников издания.

Политконсультант Петр Быстров в разговоре с РБК отметил, что изначально КГИ и ОГФ были нужны Кудрину для сохранения своих позиций в публичной политике после отставки с поста министра финансов в 2011 году. Сейчас он возглавляет Счетную палату, и прежние проекты ему не очень нужны. Кроме того, за несколько лет поменялась ситуация в стране, власть начала «закручивать гайки» и строже относиться к критике в свой адрес, добавил политолог Константин Калачев. По его словам, сейчас Кудрину нужно доверие президента, а не публичность.

В конце 2019 года РБК писал о возможном закрытии большей части программ КГИ и сокращении штата в фонде «Диалог». Тогда это связывали с уменьшением финансирования от «Норникеля» и уходом Евгения Гонтмахера, который занимался многими проектами в комитете.