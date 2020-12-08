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Врач назвал главную причину роста заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Заболеваемость COVID-19 в России растет из-за большого количества бессимптомных носителей вируса. Об этом заявил заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре с «Лентой.ру».

«Все случаи усиленного распространения надо связывать с тем, что большое количество бессимптомных болеющих коронавирусной инфекцией людей активно распространяют ее у нас в обществе, — отметил врач. — Они ходят в транспорте без маски, без перчаток, сморкаются, плюют, курят вам в лицо. Ну это менталитет и культурность нашего социума. Это никак не связано ни с самой инфекцией, ни со статистическими данными».

При этом Карабиненко отметил и тот факт, что система тестирования на коронавирус во время второй волны стала охватывать больше людей. «Больше тестирований — больше случаев. Если бы в первую волну делали с такой же интенсивностью эти диагностические исследования на определение коронавируса, наверное, там тоже была бы такая же большая цифра», — предположил он.

Ранее стало известно, что хоть признаки заражения коронавирусом отсутствуют у бессимптомных носителей, однако в организме у них все равно находятся патогены. Такую опасность раскрыла врач Ольга Михайлова. По ее словам, последствия болезни могут проявиться позже в неприятном виде.

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