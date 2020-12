Победительница реалити-шоу нашла плюсы в издевательствах со стороны хулиганов

Победительница британского реалити-шоу I'm a Celebrity. Get Me Out of Here! («Я знаменитость. Вытащите меня отсюда!», аналог «Последнего героя») телеканала ITV Джованна Флэтчер (Giovanna Fletcher) рассказала, что в прошлом страдала от издевательств со стороны хулиганов. Впрочем, она нашла в этом плюсы, пишет The Sun.

35-летняя Флэтчер подчеркнула, что в результате этих проблем она не стала хуже, а, наоборот, смогла остаться добрым человеком, и это мотивировало ее решиться попасть в актерскую школу.

Она призналась, что в школьные годы ее регулярно обзывали и даже толкали в кусты роз, шипы от которых из ее кожи пришлось вынимать школьной медсестре. «Но я бы не стала тем человеком, если бы этих издевательств не было — это меняет тебя как человека», — заверила участница проекта.

По ее словам, благодаря издевкам она стала больше времени проводить с собой, учиться пению и вскоре в тайне от родителей решила поступить в актерскую школу. «У нас в семье так не было принято. Не было бы этих задир, не было бы столько времени развивать свое воображение», — считает женщина.

При этом Флэтчер заметила, что в прошлом общественность не придавала теме школьных издевательств большого значения. «Это было больше похоже на что-то вроде "Ну, ребята, не обращайте внимания"», — пояснила она. В настоящее время ситуация коренным образом изменилась, заключила победительница телепроекта.