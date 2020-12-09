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В Бразилии зарегистрировали первый случай заражения смертельно опасным грибком

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Candida auris
Candida auris
Фото: Reuters

В Бразилии зарегистрировали первый в стране случай заражения смертельно опасным грибком Candida auris, который устойчив к препаратам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильский санитарный регулятор Anvisa.

«Грибок был идентифицирован в образце кончика катетера от пациента, поступившего в отделение интенсивной терапии для взрослых в больнице в штате Баия», — говорится в сообщении. Результат исследования был подтвержден в двух лабораториях.

Некоторые штаммы Candida auris устойчивы к трем основным классам противогрибковых препаратов: полиенам, азолам и эхинокандинам, а также к дезинфицирующим средствам. Кроме того, этот грибок вызывает инфекции, включая заражения кровотока, которые в сопровождении других заболеваний могут привести к летальному исходу.

В 2019 году группы ученых из США и Нидерландов сообщила, что распространение супергрибка Candida auris по Земле спровоцировано глобальным потеплением. Несмотря на то, что обычно грибки не могут размножаться при температуре человеческого тела, благодаря потеплению Candida auris приспособился и научился выживать уже при 37 градусах Цельсия.

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