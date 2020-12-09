Ревнивый крокодил отомстил возлюбленной за встречу с соперником и попал на видео

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Гребнистый крокодил в австралийском тропическом лесу Дейнтри, штат Квинсленд, напал на самку после того, как ее видели с другим самцом. На видео с рептилиями обратило внимание издание Daily Mail.

4 декабря владелец местной круизной компании Дэвид Уайт (David White) снял на видео, как самка по кличке Брюс греется на солнце рядом со своим гнездом. Ее предполагаемый партнер Большой Ник прячется в воде позади нее и наблюдает за ней. Неожиданно он выпрыгивает из воды, разинув рот.

Самец пытается схватить Брюс, но та ускользает от него. После этого пара перестает драться. Уайт предположил, что Большой Ник отомстил возлюбленной из-за ее встречи с соперником. На записи слышно, как австралиец говорит: «О боже, он напал на нее».

Уайт опубликовал видео в Facebook, где сравнил сцену с драматическими моментами из американской мыльной оперы «Дни нашей жизни». Он сообщил, что Брюс и Большой Ник подтвердили свои отношения, когда самка построила гнездо на берегу реки.

Австралиец пояснил, что недавно Брюс видели с 4,5-метровым крокодилом по кличке «Лицо со шрамом». Этот самец уже дрался с Большим Ником в 2019 году. «За 23 года на реке я никогда не видел такого агрессивного поведения по отношению к самке», — подчеркнул Уайт.

Ранее сообщалось, что туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера сняли на видео нападение варанов на гнездо крокодила. Одна из ящериц удалилась с яйцом в пасти, которое она выкопала, когда крокодил отлучился.