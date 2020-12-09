МТС покажет онлайн выступления фестивальных музыкантов

МТС объявила о запуске нового пилотного проекта Студия МТС Live. С помощью серии коротких онлайн-выступлений компания познакомит аудиторию с молодыми и андеграундными музыкантами. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

Видео смогут смотреть абоненты любых операторов на МТС Live и в официальных сообществах МТС Live в социальных сетях. При этом для клиентов МТС будет создаваться эксклюзивный контент — интервью, отдельно записанные песни и другие материалы с музыкантами.

Первой группой, выступление которой можно посмотреть в пилотном выпуске Студии МТС Live, стал новосибирский пост-панк дуэт «Буерак». В декабре 2020 года и на новогодних праздниках в таком же формате будут представлены группы и ssshhhiiittt! и Mirele. В дальнейшем МТС планирует сотрудничество и с другими актуальными отечественными и иностранными исполнителями.

С весны 2020 года МТС организовала на платформе МТС Live более 20 онлайн-концертов с известными артистами, аудитория которых превысила 60 миллионов просмотров.

«Абоненты МТС — многочисленны и имеют самые разные вкусы. Мы тестируем новый проект, который позволит поддержать артистов, известных по клубным или фестивальным выступлениям. Они получат более широкую заинтересованную аудиторию и смогут в перспективе расширить количество своих живых выступлений, а мы продолжим изучение музыкальных сегментов, чтобы расширять список этих артистов для нашей аудитории», — рассказал генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.

«МТС Энтертейнмент» — дочерняя компания МТС, созданная для развития проектов в сфере развлечений. Компания объединяет том числе билетные сервисы «Тикетлэнд» и «Пономиналу», портал и приложение «МТС Live» и проект МТС Live Arena.