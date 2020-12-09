Женщина дважды стала матерью с разницей в несколько недель

Жительница американского штата Миннесота дважды стала матерью с разницей в несколько недель. Как сообщает WBAL, одну из ее дочерей выносила ее мать.

31-летняя Келси Пирс (Kelsi Pierce) страдала от бесплодия и за последние три года она и ее муж безуспешно предпринимали множество попыток завести ребенка. Американка перенесла несколько операций и процедур экстракорпорального оплодотворения. Однако все было тщетно, а деньги пары заканчивались.

В конце концов врач предложил им воспользоваться услугами суррогатной матери. Однако Пирс не могла себе это позволить из-за нехватки денег. Тогда ее мать, 53-летняя Лиза Разерфорд (Lisa Rutherford) из штата Мичиган, вызвалась выносить внучку самостоятельно. Поначалу Пирс сочла эту идею дикой, но ее мать была настойчива и смогла уговорить ее. Женщина прошла множество медицинских обследований и анализов и, благодаря отличному здоровью, медики разрешили ей стать суррогатной матерью.

Вскоре после того, как Разерфорд подсадили яйцеклетки дочери, оплодотворенные ее мужем, сама Пирс узнала, что беременна. Ее врач назвал это чудом. Мать и дочь постоянно находились на связи и поддерживали друг друга во время беременности.

Разерфорд родила внучку 1 октября. Ее назвали Эверли. 23 ноября, спустя несколько недель, у Пирс родилась ее сестра — Ава. Сейчас обе девочки здоровы и чувствуют себя хорошо. Их мать до сих пор не может поверить в реальность происходящего и признается, что очень счастлива даже несмотря на то, что сильно устает.

Ранее сообщалось, что в английском городе Тонтон женщина родила близнецов с разницей в два года. Это оказалось возможным благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — после обращения в клинику эмбрионы были заморожены, и пара дважды воспользовалась ими.