Глава центра Гамалеи рассказал о дающем устойчивость к коронавирусу показателе

Устойчивость к коронавирусу может обеспечить такой показатель, как уровень интерферонов — белков, создающих естественную защитную систему организма. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости в среду, 9 декабря.

По его словам, те, у кого от природы высокий уровень всех интерферонов, в особенности — альфа интерферонов, имеют устойчивость ко всем РНК-содержащим вирусам.

«Если у человека действительно в силу каких-то природных изменений наследственных интерферон вырабатывается в высоком количестве, то у него будет резистентность», — сказал Гинцбург.

При этом он подчеркнул, что наиболее стабильный способ защиты от COVID-19 — это вакцинация. «А интерферона сегодня больше, завтра меньше», — подчеркнул Гинцбург.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов определил причины неуязвимости некоторых к коронавирусу. Так, по словам специалиста, это возможно при генетической устойчивости к вирусу, определенном эффекте иммунной системы.