Воздушный змей унес 12-летнего мальчика и сломал ему руки в шести местах

В индонезийской провинции Лампунг, остров Суматра, 12-летний мальчик упал с огромного воздушного змея в виде дракона. Об этом сообщает Coconuts Jakarta.

Во вторник, 1 декабря, школьник И.Р. запускал змея возле местной школы вместе с братом. Воздушный змей был примерно в три раза больше, чем мальчик, и из-за сильного ветра ребенка унесло вверх. На ролике видно, как ребенок держится за планку, затем запутывается в стропах и падает на землю с высоты нескольких метров.

Свидетели происшествия немедленно бросились мальчику на помощь и доставили его в местную клинику, откуда его перевели в больницу. Врачи диагностировали у И.Р. шесть переломов костей рук. Ему уже сделали две операции, ребенок постепенно восстанавливается.

Старший брат И.Р., 28-летний Ацил, рассказал, что змея запускал еще один его брат, а пострадавший держал стропу. «Мальчик часто висел на стропе. Но на этот раз все закончилось плохо», — отметил он.

Местные власти предупредили, что дети должны запускать воздушных змеев подходящего размера, потому что это уже не первый инцидент подобного толка.

В сентябре сообщалось, что в индонезийском регионе Джокьякарта подросток упал с огромного воздушного змея и попал в больницу. Среди прочего, он повредил запястье и бедро.