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Путин рассказал о федеральных министрах с коронавирусом

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал о заразившихся коронавирусом федеральных министрах. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 10 декабря.

«Некоторые и федеральные министры сейчас у нас болеют, но продолжают работать — и из больничной палаты, кстати говоря, и из дома», — сказал он на заседании президентского совета по правам человека.

Конкретные фамилии Путин называть не стал.

8 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что во время лечения коронавируса задумывался о завещании. По его словам, ощущения от болезни были очень странные в целом. О положительном тесте Пескова на COVID-19 стало известно 12 мая, в тот же день он был госпитализирован. Он выписался из больницы 25 мая.

С начала пандемии коронавирусом также заразились премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Все они уже выздоровели.

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