Тюменские самозанятые получат специальные меры поддержки

В Тюменской области реализуются специальные меры поддержки самозанятых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В том числе самозанятым теперь доступен видеокурс «Начни свое дело. Самозанятые», который состоит из 25 бесплатных уроков для граждан, планирующих заниматься предпринимательством. Также они могут воспользоваться льготным финансированием.

В России с 1 января 2019 года появился в качестве пилотного проекта специальный налоговый режим для самозанятых. В 2020 году его действие распространилось на 23 региона страны. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4 процента от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6 процентов — при работе с компаниями. В октябре 2020 года все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства стали распространяться и на самозанятых.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.