Экономика
 
Последние новости
Следователи заинтересовались китайскими делами сына Джо Байдена
Бывшего вице-премьера Крыма осудили на 19 лет
Вакцина от коронавируса взвинтила спрос на сухой лед
Самая сильная в мире семилетняя девочка подняла штангу весом 80 килограммов
В России объяснили невозможность взломать С-400
В Московском зоопарке впервые вылупились лесные драконы 
Россияне потратили на поддельные кроссовки 63 миллиарда рублей
Тренера ЦСКА в пятый раз подряд признали лучшим в Белоруссии
Санта-Клауса арестовали в США за домогательства к малолетнему
Россияне рассказали об уровне антител после вакцинации «Спутником V»
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне не поверили в рост экономики

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Только семь процентов участников опроса Deloitte сообщили, что настроены оптимистично относительно роста экономики в следующем году. Подавляющее большинство респондентов не верят в улучшение ситуации, причем 57 процентов ожидают дальнейшего спада, пишет «Коммерсантъ».

К ухудшению своей покупательной способности готовы 39 процентов россиян, еще год назад таким образом на вопрос отвечали 25 процентов. Рецессию в экономике видят 77 процентов, годом ранее так отвечала ровно половина опрошенных. В исследовании отмечается, что последний показатель растет четвертый год подряд.

В среднем на новогодние праздники россияне собираются потратить 25 тысяч рублей, что на два процента выше, чем годом ранее. В 2018-м фактические траты составили 20 тысяч, а в 2017-м — 15 тысяч.

Накануне, 9 декабря, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости ситуации, когда у людей не хватает денег на еду по рыночным ценам. Он вспомнил дефицит времен Советского Союза и потребовал обратить особое внимание на проблему, чтобы продукты оставались доступными.

При этом глава государства объяснил подорожание еды не последствиями экономического кризиса или действиями государства, а политикой российских производителей. По мнению Путина, они пытаются подогнать цены на базовые продукты под мировые рынки, чтобы получить дополнительную выгоду. Президент призвал использовать для сдерживания цен «известные инструменты».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне преисполнились пессимизма
Путин объяснил рост цен на базовые продукты
Привлекшая внимание Путина еда подорожала сильнее инфляции
Путин вспомнил времена дефицита в СССР
Другие материалы рубрики
Экономика00:0122 сентября 2018
Анатолий Чубайс

Нанотолий

Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось и ему нашли замену
09:23Сегодня

На Молодежной конференции NEXT 75 обсудят стоящие перед человечеством вызовы

17:00 8 декабря

«Газпром нефть» продолжила поддержку медиков в борьбе с COVID-19

13:43 8 декабря

Российским регионам выделили еще 10 миллиардов рублей

Экономика20:0016 ноября

Прокачались

Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
13:33 8 декабря

У российских коррупционеров забрали два миллиарда рублей

12:31 8 декабря

В Кремле назвали основу стабильности

12:01 8 декабря

Цифровому рублю пообещали печальное будущее

Экономика18:4510 ноября

Поколение выживших

Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
11:18 8 декабря

Saxo Bank опубликовал «безумный» прогноз на 2021 год

10:16 8 декабря

Водой начнут торговать по примеру нефти и золота

10:02 8 декабря

Назван тормоз для экономики России

Россия
Путин поздравил телеканал RT с юбилеем
Россиян предупредили о мощном потеплении
«Нам предстоит суровая зима»
Мир стоит на пороге вакцинации от коронавируса. Поможет ли это остановить пандемию?
В Москве отмечено сокращение числа безработных
«От нас хотят избавиться»
 
Врач рассказал о связи между коронавирусом и бессонницей
«Кусал подушку, чтобы не кричать»
Жизнь ребенку спасет только дорогая операция, но нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
В Турции прояснили отношение к российской вакцине
Дональд ТрампВбросы, пули, кандидаты
Трамп готов расколоть Америку ради победы над Байденом. Однажды это закончилось гражданской войной
В США заподозрили спавшую с политиками китаянку в шпионаже
Карнавальный коммунизм
В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
После казни в тюрьме возник очаг заражения коронавирусом
«Мир скатится к катастрофе»
Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?
Министр обороны Германии призвала финансировать армию из-за России
Все материалы
Бывший СССР
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Все материалы
Экономика
Режим самозанятых в России предложили изменить
Названы лучшие утюги России
На Молодежной конференции NEXT 75 обсудят стоящие перед человечеством вызовы
Запад оставил бедные страны без вакцин от коронавируса
За гранью
Массовые увольнения и раздача денег просто так — безумный прогноз на 2021 год
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего вице-премьера Крыма осудили на 19 лет
«Это начало конца для воровского мира»
Отказ от воровских традиций, борьба за власть и суровые зоны: что ждет криминальный мир в 2021 году
Египет выдал России обвиняемого в афере на 300 миллионов рублей топ-менеджера
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин попался на новую уловку мошенников и лишился 900 тысяч рублей
«Дядю никто не найдет, и все забудется»
Российские школьницы оговорили мужчину, чтобы их не ругали за прогул. Он сел на 13 лет за педофилию
Трехлетняя россиянка замерзла насмерть в сенях частного дома
Все материалы
Наука и техника
Рогозин похвастался стрелковым оружием «Роскосмоса»
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Китай заменил российские двигатели Д-30КП-2 на более мощные
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Apple улучшила старые iPhone
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Рогозин попросил россиян помочь с идеями для новой орбитальной станции
Все материалы
Спорт
Агент рассказал о будущем Погба в «Манчестер Юнайтед»
Алексей Ягудин и Алина Загитова«Мы сидели красные от стыда»
Загитова решила стать телеведущей. Ее появление на «Ледниковом периоде» назвали провалом
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022
Сборная России по футболу узнала соперников по квалификации ЧМ-2022
Партнерский материал
Последняя битва Месси и Роналду? Матч года в мире футбола
В Лиге чемпионов «Барселона» примет «Ювентус». Самое время решить, кто круче — Лео или Криштиану?
Лукашенко запретили посещать Олимпийские игры
Диего Марадона«Халатность, безрассудство и некомпетентность»
Смерть Марадоны оставила много загадок. Почему полиция допускает, что его могли убить?
Все материалы
Культура
Киркоров поскандалил на «Песне года»
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
Организатор «Песни года» ответил на обвинения в нарушении мер против COVID-19
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Нарушения мер против COVID-19 заметили на съемках «Песни года» в Москве
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
Мамонову запретили въезд на Украину на три года
Все материалы
Интернет и СМИ
Законопроект о блокировке зарубежных ресурсов за цензуру приняли в первом чтении
Планета не очистилась
Хаос, насилие и желание бежать: самый тяжелый год глазами фотографов со всего мира
Утечка данных переболевших коронавирусом подтвердилась
«За вас с нами и за хер с ними!»
Российское шоу «Международная пилорама» взбесило иностранцев. Почему его невозможно смотреть?
Ургант обнаружил «угрозу» в запрете на спиртное после вакцинации от COVID-19
Российский блогер в прямом эфире довел подругу до смерти
Он выгнал ее на мороз, а наутро нашел мертвой
Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась в простыне со своим лицом и вызвала раздражение фанатов
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Жителям Петербурга на фоне запретов сделали особое предложение в новогоднюю ночь
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Телезвезда надела облегающее платье из латекса и запустила тренд среди коллег
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Украинка с почти двухметровыми волосами рассказала о неприличных просьбах мужчин
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом чужие машины в знак протеста
Королева нашла замену для принца Гарри и Меган Маркл
Жених внезапно умер спустя сутки после свадьбы
Обнаженные девушки и юноши сфотографировались ради борьбы с раком
Кристиан Бала в зале суда«Его убила слепая ревность»
Жестокое преступление годами оставалось нераскрытым. Разгадку обнаружили в провокационном романе
Все материалы
Bentley создала точную копию 90-летнего спорткара
Не застрянут и не утонут: экстремальные советские вездеходы ЗИЛ
Вспоминаем невероятные машины-гиганты СССР эпохи инженеров-мечтателей
У российских Audi нашли серьезный заводской дефект
Запрещен в пяти штатах: Dodge, с которого начались быстрые пикапы
Вспоминаем Dodge Li'l Red Express — прадеда Dodge Ram SRT-10 из семидесятых
MINI Countryman получил ещё одну спецверсию
Видео: выбираем главные вехи истории Porsche и гоняем на Taycan по треку
Через какие поворотные точки Porsche прошла от военной техники до электрического суперкара
JAC привезет в Россию два кроссовера и пикап
Все материалы
Дом
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы