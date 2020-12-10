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Ученику российской элитной школы сломали ребра и попытались выставить виноватым

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Фото: Telegram-канал 360

В элитной краснодарской школе ученику сломали ребра и попытались выставить его виноватым. Краевая прокуратура организовала проверку информации по данному инциденту, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел 29 октября. Во время ссоры одноклассник сломал грудную клетку 12-летнему ученику. В прокуратуре указывают, что после случившегося работники гимназии сразу вызвали скорую помощь. По информации портала «Царьград», одноклассник издевался на сверстником в течение года. Ребенок терпел множественные оскорбления и не говорил о нападках родителям.

Директор школы, по словам подруги семьи пострадавшего, считала, что мальчик притворяется. В день драки медработника не было на месте, а скорую пришлось вызвать матери мальчика. Женщина также отметила, что преподаватели знали, что происходит в стенах гимназии, но ничего не предпринимали.

Отец пострадавшего рассказал телеканалу «360», что семья месяц ждала извинений от школы, но там подделывают документы и сообщают, что ребенок сам виноват в случившемся. «Нам никогда не жаловался. Когда приехала скорая, начала его смотреть — а у него куча кровоподтеков, синяков. Говорит, что его уже месяца два бьют. И заплакал», — отметил он.

В Следственном комитете также организовали проверку инцидента.

Ранее в одной из школ Махачкалы шесть учеников шестого класса избили одноклассника-инвалида. Что стало причиной конфликта детей, неизвестно.

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