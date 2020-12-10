Умер итальянский футболит Паоло Росси

Бывший итальянский футболист Паоло Росси скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянские СМИ.

Отмечается, что спортсмен страдал от неизлечимого заболевания.

Росси, который играл на позиции форварда, приобрел всемирную известность благодаря победе сборной Италии на Чемпионате мира 1982 года. Спортсмен был назван лучшим бомбардиром турнира: он забил шесть голов. Футболист выступал в составе итальянских «Ювентуса» и «Милана».

Ранее в возрасте 60 лет умер аргентинский футболист Диего Марадона. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Власти Аргентины заподозрили в халатности медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти. Отмечалось, что медицинский работник, вопреки инструкции, не разбудила спортсмена утром.