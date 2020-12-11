«Единая Россия» проведет 14 декабря онлайн-форум волонтеров

Партия «Единая Россия» проведет 14 декабря 2020 года онлайн-форум волонтеров. Форум соберет представителей волонтерских центров партии, развернутых по всей стране. Участники мероприятия обсудят региональные практики оказания волонтерской помощи, в том числе поддержку врачей и медицинских учреждений, находящихся на амбулаторном лечении граждан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе партии.

Речь на форуме пойдет о перспективах развития добровольческой деятельности в ближайшие несколько месяцев. В режиме реального времени активисты из разных уголков страны расскажут и о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются, просьбах граждан, обращающихся в волонтерские центры «Единой России».

В ходе онлайн-форума будут озвучены меры, необходимые для организации полноценной работы волонтеров в регионах. Они касаются, в частности, повышения доступности лекарств, совершенствования образовательного процесса в период пандемии, страхования и других вопросов.

В мероприятии примут участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, федеральные министры, главы регионов, представители законодательной власти.