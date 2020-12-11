«Иранскую Анджелину Джоли» посадили на 10 лет

Жительницу Ирана Сахар Табар (Sahar Tabar), прославившуюся внешностью, схожей с жуткой версией Анджелины Джоли, приговорили к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщает Daily Mail.

Ее обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи. Иранская журналистка Масих Алинеджад (Masih Alinejad) поговорила с адвокатом Табар, который подтвердил, что девушка действительно получила такой приговор.

Она обратилась к американской актрисе с просьбой о помощи. «Сахар Табар всего 19 лет. Ее мать каждый день плачет, чтобы освободить невинную дочь. Дорогая Анджелина Джоли! Нам нужна ваша поддержка», — написала Алинеджад.

В апреле блогерша заразилась коронавирусом. Первоначально Хишванд перевели в тюремный карантинный изолятор, однако ее состояние продолжало ухудшаться. Администрация тюрьмы была вынуждена разрешить госпитализацию. Для продолжения лечения девушку доставили в больницу в Тегеране.

Фатима Хишванд, более известная под псевдонимом Сахар Табар, прославилась в 2018 году после публикации фотографий, на которых она напоминала одновременно Анджелину Джоли и зомби. Позднее девушка призналась, что создала этот образ при помощи макияжа и Photoshop, и продемонстрировала свое настоящее лицо. Она попала за решетку после ареста в октябре 2019 года.

17 марта стало известно, что Иран решил временно освободить из тюрем 85 тысяч заключенных, в том числе осужденных по политическим делам. Такие меры потребовались для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. В публикации «Центра за права человека в Иране» юрист Хишванд утверждает, что судья отказался освободить девушку на время эпидемии.