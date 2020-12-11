Минстрой подсчитал стоимость жилья в 2021 году

Минстрой России подсчитал среднюю стоимость жилья в стране в 2021 году. Об этом в пятницу, 11 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на проект приказа ведомства.

Как следует из расчетов министерства, в следующем году цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей по сравнению со вторым полугодием 2020 года и составит 49 173 рубля.

Кроме того, Минстрой подсчитал рыночную стоимость квадратного метра для каждого из 85 российских регионов. Больше всего жилая недвижимость вырастет в цене в Москве и на Дальнем Востоке — в Амурской и Сахалинской областях и в Приморском и Хабаровском краях. В этих регионах квадратный метр жилья подорожает с 8 до 9,5 тысячи рублей. В Якутии и Ленинградской области цены вырастут в пределах 4 тысяч рублей за квадрат.

В ведомстве ожидают, что в 34 регионах цены на недвижимость сохранятся на нынешнем уровне. Подешевеет квадратный метр в 2021 году только в Бурятии с 78,18 до 61,26 тысячи рублей, полагают в министерстве. В большинстве субъектов, по расчетам , стоимость квадратного метра увеличится на 2-3 тысячи рублей. По расчетам Минстроя, в следующем году жилье будет меньше всего стоить в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тысячи рублей.

Согласно материалам ЦИАН, в 2020 году цены на московском рынке новостроек рекордно выросли — застройщики воспользовались ажиотажным спросом, возникшим из-за запуска программы льготной ипотеки, и уверенно наращивали стоимость жилья. По данным аналитиков, на первичном рынке жилья «старой» Москвы средняя цена квадратного метра выросла за год на 17 процентов, достигнув 245 тысяч рублей, в рублевом выражении прирост на каждый метр превысил 36 тысяч. В Новой Москве зафиксирован больший годовой прирост (плюс 26 процентов, до 164 тысяч рублей за «квадрат»).