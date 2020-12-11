Российский телеканал помешал зрительнице задать неудобный вопрос губернатору

Жительница Белгородской области дозвонилась до врио губернатора Вячеслава Гладкова во время прямой линии и не смогла задать неудобный вопрос. Журналисты местного телеканала, находившиеся в студии вместе с российским политиком, нашли способ ей помешать. Запись эфира опубликована YouTube-канале «Мир Белогорья».

Женщина начала говорить о некачественном жилье для сирот в регионе. В этот момент ведущие Алексей Ерофеев и Наталья Томичик заявили, что ее плохо слышно, и отключили звонок.

«Говорите пожалуйста чуть громче, мы вас в студии плохо слышим», — сказал Ерофеев. А Томичик добавила, что разговор прервут, так как случилась «какая-то техническая неполадка». При этом в трансляции на телевидении звонок проходил без помех, а вопрос был слышен четко.

Ерофеев позже заявил изданию «Подъем», что в студии женщину слышно не было совсем. «Был сбой подключения из-за того, что абонент не дождался на линии. Обвинения не соответствуют действительности», — сказал он. Томичик повторно заверила, что причиной был технический сбой, а никаких запретных тем не было. Ерофеев также добавил, что вопрос женщины позже передали Гладкову.

Позже врио губернатора связался с женщиной, сообщает Telegram-канал Baza. Гладков лично позвонил жительнице Белгородской области, пообещал приехать к ней и разобраться в ситуации.