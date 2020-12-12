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Приятель бен Ладена вернется в Британию и будет жить на налоги граждан

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Фото: Pixabay.com

Джихадист Адель Абдель Бари, приятель Усамы бен Ладена, вернется из тюрьмы в США в Великобританию и будет жить там на налоги граждан. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что ежегодное содержание террориста обойдется казне в 400 000 фунтов стерлингов (почти 40 миллионов рублей). Полиции и разведке МИ-6 придется следить за ним на протяжении нескольких лет.

При этом чиновники не могли препятствовать возвращению Бари в Лондон, потому что он попросил там политического убежища в 1997 году. Их особняк стоимостью миллион фунтов находится на северо-востоке британской столицы.

Его досрочно освободили из тюрьмы в американском в Нью-Джерси — Бари жаловался, что его жизнь находится в опасности из-за коронавируса, учитывая его ожирение и астму.

При этом власти Британии не могут отправить его на родину в Египет, так как это нарушило бы его права. В Египте Бари может подвергнуться пыткам или быть убит.

Бари был членом группировки «Исламский джихад» (запрещена в России). Он отбывал тюремное наказание по обвинению в организации терактов в посольствах США в Кении и Танзании.

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