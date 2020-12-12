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Китайский город на границе с Россией закрыли из-за вспышки коронавируса

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Пустая улица в китайском городе
Пустая улица в китайском городе
Фото: Анна Раткогло / РИА

Китайские власти полностью закрыли город Дуннин в провинции Хэйлунцзян, расположенной у границы с Россией, из-за риска локальной вспышки коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную рабочую группу по противодействию пандемии.

Агентству стало известно, что Дуннин закрыт на выезд, в городе не работает общественный транспорт, а жителям временно запрещено использовать личные автомобили. Перемещаться разрешено только военным, медикам и чиновникам, ответственным за борьбу с эпидемией, а также торговым машинам с продуктами.

Все торговые точки и коммунальные службы города обязали провести полное тестирование своего персонала и предоставить результаты инспекции их помещений на предмет инфекции.

По официальным китайским данным, во всей провинции инфицированы всего пять человек, трое из которых переносят COVID-19 без выраженных симптомов. Когда 10 декабря стало известно о новом случае заражения в этой части Китая, власти ввели в двух городах режим «военного времени».

В начале декабря сообщалось, что, согласно закрытым документам, Китай существенно занижал статистику о пациентах с COVID-19 на начальной стадии пандемии.

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