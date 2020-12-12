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Неизвестные украли из бутика пуховики на 3,5 миллиона рублей

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Фото: Википедия

В Париже неизвестные напали с оружием на бутик Moncler. Об этом сообщает газета Le Parisien, передает ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу, 11 декабря, в шестом округе французской столицы. Вооруженные бандиты в балаклавах ворвались в магазин и принялись срывать одежду с вешалок. Затем грабители зашли на склад и вышли оттуда с пуховиками. В результате преступники похитили пуховики на сумму 40 тысяч евро (3,5 миллиона рублей).

Охранники магазина не стали останавливать грабителей, следуя инструкциям администрации. Парижская полиция проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что полицейские в пригороде Дурбана Берее, ЮАР, задержали грабителя, который ночью проник в магазин, случайно заперся и не смог выбраться. Грабитель проник в магазин и каким-то образом запер себя. В результате он не смог выбраться из помещения и спрятался за шкафом.

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