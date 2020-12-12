В украинском учебнике нашли фотографию российских военных

В украинском учебнике «Защита Отечества» для 10-го класса нашли фотографию российских военных. Министерство образования и науки поручило провести экспертизу, передают «Українськi Новини».

«На иллюстрации к статье о вооруженных силах в учебнике изображены военнослужащие — в экипировке и с оружием, что, по утверждению одного из анонимных Telegram-каналов, производят в России», — пояснили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что обратились за разъяснением к авторам. Они пояснили, что фотография была использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки, и «не содержит никаких опознавательных знаков ни единой армии мира».

Учебник создавался в 2017 году, и тогда экипировка только начинала массово поступать в украинскую армию, отмечается в заявлении коллектива авторов.

В 2018 году тираж учебника составил почти 158 тысяч экземпляров.

Ранее в украинском учебнике по всемирной истории обнаружили голливудского актера Киану Ривза. Его прифотошопили к известному снимку «Обед на небоскребе» 1932 года. Фотография иллюстрировала главу о смене статуса США в мире после Первой мировой войны.

Автор учебника заявил, что сначала не заметил артиста, а затем предложил оставить снимок в таком виде, поскольку это станет для читателей тестом на внимательность.