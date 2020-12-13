В Минске на акциях протеста начались задержания

Очевидцы сообщают о задержаниях, которые начались в Минске на акциях протеста. Об этом пишет «Интерфакс».

Двое мужчин были задержаны на улице Кириенко в Ленинском районе и на улице Неманской в Каменной горке. Tut.by сообщает о задержании трех человек на улице Голубева и мужчины в Сухарево, несколько человек были схвачены на улицах Городецкая и Жуковского, а также в микрорайоне Уручье.

Небольшие колонны с оппозиционной бело-красно-белой символикой собираются в различных районах Минска. Тем временем в город стягивают спецтехнику. На улицах замечены водометы, военная техника и траспорт силовиков.

Акции и задержания происходят и в других белорусских городах. Tut.by со ссылкой на правозащитников сообщает, что в Бресте задержана 63-летняя пенсионерка Елена Гнаук.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.

Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны тысячи человек, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о нескольких погибших протестующих.

Возбуждено дело о попытке захвата власти. Ряд оппозиционных активистов арестованы или бежали из страны.