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Во Франции шизофреник с ножом напал на людей и ранил их

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Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Неизвестный мужчина, страдающий от серьезных психических расстройств шизофренического типа, напал на людей во французском городе Антони, неподалеку от Парижа, и ранил нескольких из них. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщает Figaro.

По данным газеты, злоумышленник был арестован. В результате нападения пострадали три человека, они получили удары по спине, лопаткам и туловищу и были госпитализированы. Погибших в результате инцидента нет.

В полиции считают, что нападение не имело террористического или криминального характера, так как известно, что нападавший страдает от серьезных психических расстройств.

В ноябре во Франции мужчина напал на жителей коммуны Шоле на западе страны, в результате чего погибли два человека.

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