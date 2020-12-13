Азербайджан сообщил о проведении антитеррористической операции в Карабахе

В окрестностях населенного пункта Гадрут в Нагорном Карабахе проведена антитеррористическая операция. Об этом сообщает

Министерство обороны Азербайджана в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что армянские солдаты не покинули территорию Карабаха в районе Гадрута и совершили несколько диверсий. «В результате погибли четверо и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также потребовали от армянской стороны выполнения положений трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, а также прекращения провокаций в Карабахе.

Ранее стало известно о перестрелке, случившейся на Гадрутском направлении между военнослужащими НКР и Азербайджана. Стороны обвинили друг друга в провокациях.

27 сентября 2020 года на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. Азербайджанская армия взяла под контроль ряд территорий. 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. Затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион на пять лет вошли российские миротворцы.

В Азербайджане расценили итоги войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.