Девушка показала свои аномально длинные стопы и удивила пользователей сети

Девушка показала фото своих аномально длинных стоп и удивила пользователей сети своим внешним видом. Соответствующий пост появился на портале Reddit.

Юзерша с никнеймом lollathon22 указала под публикацией, что у нее 13-й размер ноги при росте 5,4 фута (162 сантиметра). Героиня материала не уточнила, в какой стране она проживает, поэтому неизвестно, какой конкретно размерной сетке соответствует длина ее ступни.

Например, 13-й мужской размер стопы в США — это 48-й европейский, а в Великобритании — 49-й. Исходя из этого, длина ноги девушки может достигать 30,5-31,1 сантиметра. В России этим параметрам соответствуют 45-й и 46-й размеры.

Героиня материала добавила, что ее ладони также очень крупные — больше, чем у всех ее друзей. При этом она добавила, что уже обращалась к врачу по поводу своей особенности и никаких заболеваний в ее организме обнаружено не было.

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Пользователи сети были удивлены размером стоп юзерши и начали расспрашивать ее о жизни с такими ногами в комментариях. «У меня несколько вопросов. Во-первых, хорошо ли ты плаваешь? Во-вторых, где ты покупаешь обувь?», «Я не хочу показаться грубым, но мне любопытно: ваши ноги и руки очень длинные, вы проверялись на синдром Марфана?», «Как ты спускаешься с лестницы и катаешься на лыжах?» — писали они.

В августе девушка с крошечным размером ноги нашла способ сэкономить на обуви и прославилась. 38-летняя Кэролин Маклеллан нуждалась в новой паре туфель и подходящей к ним сумке, однако из-за крошечного размера ноги героиня материала не могла найти подходящую обувь. В результате она воспользовалась ярко-красной краской и изменила цвет старых босоножек и клатча.