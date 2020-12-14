Охранник случайно отпилил себе кисть и часть предплечья

Житель английского города Фарсли, графство Западный Йоркшир, случайно отпилил себе кисть и часть предплечья сверхмощной электропилой. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 13 ноября. 49-летний охранник Джейсон Мерритт распиливал старый сарай на дрова для камина и по неосторожности отпилил себе часть левой руки. По его словам, он не успел осознать, что произошло. «На мне была толстовка, так что, наверное, она каким-то образом зацепилась, но точно я не знаю, — говорит он. — Все случилось так быстро».

В результате Мерритт застрял в механизме и принялся громко звать на помощь. На его крики прибежал сосед и позвонил жене пострадавшего, 64-летней Элейн. Еще один очевидец позвонил в службу неотложной помощи. Через несколько минут бригада спасателей прибыла на вертолете.

Мерритту своевременно оказали необходимую медпомощь. Четыре дня он провел в отделении интенсивной терапии и еще два — в палате. Его прооперировали, пришили ему отпиленную часть руки и 19 ноября выписали. По словам врачей, рука временно утратила чувствительность, но в ближайшие полтора-два года нервные окончания восстановятся.

В прошлом году сообщалось, что житель Австралии случайно распилил себе лицо бензопилой и самостоятельно добрался до больницы. Бензопила прошлась вдоль лица мужчины от левого глаза до правой ключицы, серьезно повредив челюсть и язык.

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