Вениамин Кондратьев заявил об отсутствии оснований для закрытия Красной Поляны

Говорить о закрытии Кубани или Красной Поляны оснований сегодня нет. Регион стабильно находится на 27-28 месте в стране по общему количеству заболевших коронавирусом. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил в интервью журналистам «Лайф-ньюс», передает пресс-служба администрации региона.

«Впереди зимний горнолыжный сезон, он для нас важен, и мы не хотим его потерять. Мы получим хорошую составляющую экономики, а люди — эмоции и отдых. Самое простое — это закрыться. Но в рамках непростого года, пандемийного, это будет неуважением ко всем жителям страны, кто уже взял путевки, настроился на отдых в Красной поляне. Лучше серьезно поработать, чтобы сохранить эпидобстановку, — сказал губернатор.

Он отметил, что в период с 1 по 10 января в регионе ожидают около 400 тысяч туристов. Край готов к приему такого количества гостей, приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности отдыхающих. «Мой принцип простой — создать условия для безопасного отдыха. Но и от самих туристов мы ожидаем соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Это двустороннее движение навстречу друг другу», добавил он.

При этом глава края подчеркнул, что если со стороны туристов не будет понимания и соблюдения требований, то правила придется ужесточать. Прилетающим не придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус по прибытии, однако в регионе снова заработают обсерваторы, куда будут отправлять путешественников с температурой и симптомами COVID-19.

«Мы согласовали это с Роспотребнадзором, и просим туристов с признаками коронавируса, температурой не рисковать, не прилетать в Сочи. Потому что тогда вы приедете не на курорт, а в обсерватор», — заявил губернатор.

В регионе, в том числе, на Красной Поляне не будут проводиться массовые гуляния, время работы ресторанов ограничат до полуночи.