Дом
 
Последние новости
Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса среди лидеров государств
Российской «Ангаре» выделили еще 20 миллиардов рублей
В Москве при странных обстоятельствах умерла сестра известной блогерши в хиджабе 
В Германии объявили строжайший в истории карантин
В «Самбо-70» отреагировали на переход Липницкой в академию Плющенко
Песков ответил на вопрос о жестком карантине в Новый год
В работе YouTube и Google произошел сбой
Кристина Асмус кардинально сменила имидж и превратилась в брюнетку с каре
Минздрав объяснил изменение условий для абортов в России
Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений из-за коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выступили против охоты на сельхозземлях и в зеленых зонах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Счетная палата выступила против поправок в Лесной и Земельный кодексы, которые разрешают деятельность в сфере охотничьего хозяйства на отдельных участках из земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. Об этом говорится в материале ведомства, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В заключении уточняется, что речь идет о транспортировке, первичной переработке охотничьих ресурсов, размещении мест отдыха и создании инфраструктуры, а также об оказании услуг в данной сфере на определенном участке.

Нынешнее российское законодательство запрещает использовать участки из состава земель сельхозназначения, расположенные на расстоянии не более 30 километров от границ сельских населенных пунктов, для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, за исключением размещения линейных объектов. Теперь здесь хотят разрешить охоту и создание отраслевой инфраструктуры.

По мнению Счетной палаты, данная инициатива помешает целевому использованию сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, сады, виноградники и прочее), которые подлежат особой охране. Также в ведомстве выступили против охотничьей деятельности в лесах, расположенных в зеленых зонах. При этом данная поправка не предусматривает рубку деревьев или создание объектов охотничьей инфраструктуры.

Как заявили в ведомстве, инициатива не способствует сохранению и восстановлению окружающей среды. «Леса, расположенные в зеленых зонах (то есть леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, выделяемые в целях обеспечения защиты населения от воздействия неблагоприятных явлений природного и техногенного происхождения, сохранения и восстановления окружающей среды), относятся к категории защитных лесов и являются природными объектами, имеющими особо ценное значение», — сказано в заключении.

Дополнительно отмечается, поскольку охота связана с применением оружия, что поправки касаемо зеленых зон увеличивают риски угрозы жизни и здоровью граждан, а также причинения материального вреда.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский подполковник выстрелил в лося и попал в охотника
Охотник принял сына за оленя и застрелил его
Рыболов убил годами охотившегося на него четырехметрового аллигатора
Другие материалы рубрики
Дом00:0528 августа

«Мне казалось, что весь беспредел позади»

История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
07:45 8 декабря

Популярная телеведущая купила дом у актера и стала соседкой Меган Маркл

06:29 8 декабря

Эксперт перечислил новые запреты для владельцев жилья в России в 2021 году

06:15 8 декабря

Россиян из заброшенных сел призвали вернуться на родину и навести там порядок

ДомПартнерский материал

«Пастернак вел себя неадекватно»

Как жилось в элитном поселке, который Сталин построил для писателей
22:26 7 декабря

Россиянка лишилась денег от продажи квартиры после разговора по телефону

20:34 7 декабря

IKEA откажется от легендарных бумажных каталогов

19:50 7 декабря

Российских подростков обвинили в обрушении упавшего от ветра забора

Дом00:0628 июля

«Лучшими арендаторами были наркоманы»

Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
18:30 7 декабря

Названы главные покупатели недвижимости в Москве

16:56 7 декабря

Москвичка купила историческую виллу в Крыму за 100 миллионов рублей

16:05 7 декабря

Жители российского поселка забаррикадировали коммунальщиков в знак протеста

Россия
Российский губернатор пригрозил уволить чиновников за подпольные вечеринки
«Вирус приспосабливается, ему нужно закрепиться в популяции»
Что нужно знать о носителях, опасных переносчиках коронавируса и вакцинах — отвечает академик
«ОМОН пошел на толпу, началась давка, люди падали»
10 лет столкновениям на Манежной площади: как смерть фаната привела к беспорядкам в центре Москвы
Россиянка застряла в заборе и замерзла насмерть
На низком старте
Что изменится в жизни россиян в 2021 году
Три медведя в Московском зоопарке впали в спячку
«Нам предстоит суровая зима»
Мир стоит на пороге вакцинации от коронавируса. Поможет ли это остановить пандемию?
Все материалы
Мир
Билл Гейтс предсказал продолжение изоляции в США до 2022 года
У берегов Саудовской Аравии взорвался танкер
Эммануэль МакронРеспублика наносит ответный удар
Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
Опубликовано видео с места стрельбы у собора в Нью-Йорке
Дональд ТрампВбросы, пули, кандидаты
Трамп готов расколоть Америку ради победы над Байденом. Однажды это закончилось гражданской войной
В Израиле припомнили России Крым
Карнавальный коммунизм
В ХХ веке Латинская Америка увлеклась идеями социализма. Они принесли народам войну, террор и голод
Все материалы
Бывший СССР
Противники Пашиняна парализовали работу метро в Ереване
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
Два человека погибли в ДТП с машиной миротворцев в Карабахе
На Украине план «Б» по Донбассу назвали пиар-ходом
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Алиев захотел тесного сотрудничества Азербайджана и Турции с Арменией
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
Россия продлила запрет на ввоз еды
Слабый сигнал
 
Российский миллиардер назвал причину роста цен на продукты
Чистая страна
Эксперты рассказали о значении раздельного сбора для экологии страны
Россиян научили выбирать искусственные елки
Имущество Украины за рубежом арестовали по просьбе России
Число чиновников российского ведомства захотели увеличить в 21 раз
Все материалы
Силовые структуры
Мать запертой на полгода в шкафу девочки отпустили домой
«Тюрьма — это самый дорогой отель»
Бывший аферист — о том, как украсть в России миллионы и хорошо устроиться в СИЗО с сигарным клубом
Российский подполковник выстрелил в лося и попал в охотника
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В петербургском ТЦ нашли взрывное устройство в пачке из-под сока
Место происшествияТеррорист-смертник подорвал себя у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии
В результате взрыва пострадали шесть сотрудников
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Глава UFC назвал стоимость организации
Пеп Гвардиола
Партнерский материал
Манчестерское дерби: игра будет равна, сыграют два «мешка»
Тот случай, когда футбол — это игра не миллионов, а миллиардов. Долларов и евро
Уволенный через пять месяцев после назначения гендиректор «Спартака» объяснился
«Дьявольская» дюжина
Дерби в Манчестере, битва «Эвертона» с «Челси» и визит «Ливерпуля» в Лондон — интриги 12-го тура АПЛ
Мария Шарапова вошла в топ самых упоминаемых в Twitter спортсменок
Футболисты устроили скандал из-за расизма в матче Лиги чемпионов
Судья назвал «негром» тренера одной из команд. Матч остановили, игроки покинули поле
UFC упрекнули в смехотворной раскрутке Нового Хабиба
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Путин упрекнул YouTube в недобросовестности
«Это не тот интернет, который мы хотели»
Интернет во всем мире захватили IT-корпорации. Почему это опасно?
Мясников ответил на главные вопросы про беременность во время коронавируса
«Они зарабатывают на моей травме»
Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
Российский блогер распилил Lada Vesta и показал самые уязвимые места
Планета не очистилась
Хаос, насилие и желание бежать: самый тяжелый год глазами фотографов со всего мира
В Китае задержали журналистку международного агентства
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
103-летний ветеран назвал секретом долголетия любовь к пиву
Невеста с COVID-19 оказалась в день свадьбы в больнице и через пять дней умерла
Отвергнутый мужчина убил женщину и ее отца после неудавшегося свидания
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Доктор медицинских наук назвал простой способ избавления от похмелья
Ричард Филлипс«Я не жалуюсь»
История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
Все материалы
Peugeot раскрыла характеристики гиперкара для марафонских гонок
Они приближали будущее: обтекаемые довоенные автомобили
Выдающаяся техника, которая приручила воздушные потоки еще в ранние годы автомобилестроения
АвтоВАЗ раскрыл внешность обновленного Lada Largus
Видео: кладбище огромных советских спецавтомобилей
Огромное поле машин-монстров из СССР. Для чего создали эту технику?
В России подорожали автомобили Infiniti
Зимние гонки в России — от древних «Жигулей» до Porsche
Фоторепортаж с самого демократичного ралли зимнего сезона
Внешность нового Lamborghini раскрыли досрочно
Все материалы
Дом
В Москве недосчитались однокомнатных квартир
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Елку в российском городе украсили мусором
Россияне высмеяли квартиру за 750 миллионов рублей
Продавцов квартир в Москве сочли неадекватными
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы