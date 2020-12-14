В России подпишут второй контракт на оборудование для сибирского синхротрона

Институт ядерной физики (ИЯФ) подпишет второй контракт на производство оборудования для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), который создается в Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников, передает ТАСС.

«Сегодня готовится второй контракт, и я ориентируюсь на февраль, когда будет подписан второй большой контракт с ИЯФом», — пояснил Травников.

В ноябре сообщалось, что на изготовление оборудования для сибирского синхротрона выделят около 12,5 миллиарда рублей. Первый авансовый платеж на эти цели в размере 774 миллионов рублей поступит до конца 2020 года. В целом первый контракт, заключаемый на два года, предусматривает выделение 3,63 миллиарда рублей.

Строительство СКИФ, первая очередь которого должна быть запущена в конце 2023 года, ведется в рамках федеральной программы «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». Согласно ей, к 2030 году в стране на 50 процентов обновится приборная база научных организаций, также будут введены в эксплуатацию научные установки класса «мегасайенс». На реализацию программы планируется выделить порядка 350 миллиардов рублей.