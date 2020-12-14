Олимпийский чемпион по боксу припомнил Губерниеву слова про Сталина

Олимпийский чемпион боксу Егор Мехонцев возмутился тем, что журналист Дмитрий Губерниев удостоился ордена Александра Невского. Об этом он написал в своем Instagram.

36-летний спортсмен припомнил Губерниеву его слова про Иосифа Сталина. По мнению спортсмена, после таких высказываний не стоило награждать журналиста данным орденом.

«Не могу понять, как болтуна с поганым ртом, оскорбившего память Верховного главнокомандующего, можно было наградить боевым орденом», — написал Мехонцев. Он также назвал Губерниева лизоблюдом.

Губерниев сообщил, что удостоился награды 9 декабря. О Сталине журналист высказался еще в декабря 2019-го. Тогда спортивный комментатор заявил, что Сталин в первые дни Великой Отечественной войны «зассал и никуда не высовывался». Слова Губерниева вызвали широкий резонанс. В частности, критике журналиста подверг депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Великая Отечественная война началась с нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня. С этого дня и по 28 июня включительно Сталин в ежедневном режиме проводил совещания с другими членами руководства страны. В журнале посещений советского лидера нет записей за 29, 30 июня. Сталин проводит эти два дня на ближней даче в Кунцево, после чего вновь возвращается в Москву.