Американки «узнали» о существовании чайника и обрадовались этому изобретению

Пользовательницы соцсети Twitter из США рассказали о том, что «узнали» о существовании чайника, и расписали преимущества этого изобретения. В постах они радовались, что теперь могут заваривать чай без каких-либо сложностей.

Так, earringdealer набрала своим твитом более 53 тысяч лайков. «Итак, я наконец-то перешла на электрический чайник, и этот малец кипятит воду за две минуты. За сегодня выпила уже три чая», — написала она.

Ее поддержали в комментариях. Kha_Lynsai опубликовала фото чайника и подчеркнула, что это и правда находка для дома. «Мой [чайник] такой милый, цвета розового золота. Купила его в [магазине] Target около года назад. Плюс он самостоятельно отключается, как докипятит воду», — написала американка. Она шутливо заметила, что крайне устала от того, что в прошлом «грела воду на плите, как ее предки».

Публикации заметили британские юзеры и начали высмеивать высказывания американок. О твитах написали популярные британские издания, включая Daily Mail. Многие с удивлением обсуждали, почему заваривание чая непривычно для жителей США.

Одна из пользовательниц, проживающих в стране, решила объяснить, что все связано с другими предпочтениями в горячих напитках. «Мы намного чаще предпочитаем кофе и напитки на его основе, поэтому у нас обычно стоят машины для кофе и/или эспрессо», — заметила NoelleAmour. По ее словам, в результате почти никто не пьет горячий чай — чаще всего люди предпочитают покупать концентраты холодного чая, который можно сделать в домашних условиях без чайника.