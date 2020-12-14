США заявили о «сходящих с ума» из-за B-1B и B-52H «российских конкурентах»

Россия и Китай уделяют все большее внимание ядерной триаде, прилагая все больше усилий к модернизации последней, в связи с чем нельзя утверждать, что ядерное оружие (на фоне развития гиперзвуковых и космических систем) потеряло свою актуальность, передает Breaking Defense заявление главы Командования глобального удара Военно-воздушных сил (ВВС) США генерала Тимоти Рэя.

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По его словам, модернизация американской ядерной триады важна не только для США, потому нельзя допустить, чтобы на данном процессе сказалась смена главы Белого дома. Генерал отметил, что союзники и партнеры Соединенных Штатов поддерживают полеты над своими территориями бомбардировщиков ВВС США. «Я точно знаю, что это сводит с ума наших российских конкурентов», — сказал Рэй.

В сентябре американское издание The Drive написало, что бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации.

В мае стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 Военно-воздушных сил (ВВС) США впервые в истории оказались в воздушном пространстве Украины. По данным блога bmpd в LiveJournal, до этого стратегические бомбардировщики ВВС США только один раз заходили в воздушное пространство современной Украины (B-52 Stratofortress в октябре 2019 года).