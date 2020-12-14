Эффективные инвестиции в цифровой реальности обсудили на X5Tech Future Night

Сочетание офлайн-инфраструктуры и онлайн-компетенций в ближайшем будущем позволит российским компания достичь максимального эффекта. К такому выводу пришли эксперты X5Tech Future Night, обсудив стратегии, которые выбирают лидеры ретейла. Компании на рынке в текущий момент находятся в поисках более эффективной модели, строят новый тип отношений с клиентами в цифровой реальности. Примечательно, что и само обсуждение в этом году впервые прошло в онлайн-формате. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Х5 Retail Group, которая организовала мероприятие.

«Если посмотреть, куда движутся успешные цифровые компании в сегменте еды, то, в том числе, они начинают опираться и на офлайн-инфраструктуру. Будь то дарксторы, логистические сервисы. Поэтому в конечном итоге эффективна модель найдется как раз на стыке онлайна и офлайна», — считает директор по стратегии и развитию бизнеса Х5 Retail Group Владимир Салахутдинов.

Эксперты сошлись во мнении, что даже если сейчас, сложно обосновать инвестиции в онлайн-сегмент и средний чек в нем не очень высок, ситуация тем не менее быстро меняется. «Бизнес более крупного масштаба может сэкономить на gross-марже за счет закупочных условий, благодаря технологическим наработкам, доступу к большой базе данных, клиентов и заказов может оптимизировать стоимость доставки на одну единицу. За счет более лояльной клиенткой базы можно оптимизировать маркетинговые затраты. Есть много факторов, которые влияют на полную экономику бизнеса», — пояснил исполнительный директор «Goldman Sachs Россия» Дмитрий Костов. По его мнению, те, кто целенаправленно развивает онлайн-направление на рынке еды, могут рассчитывать на положительные результаты за счет оптимизации других расходов.

Помимо того, какую стратегию развития выбрать компаниям в текущих условиях, участники мероприятия обсудили и будущее значение продовольствия. Гость мероприятия, известный американский фуд-футуролог доктор Ирвин Адам Эйдельнант из Института сингулярности США сообщил, что «еда стала сборным пунктом для синтетических технологий, блокчейна, машинного обучения».

«Продуктовый магазин будущего — этот место, где точно знают, что необходимо его покупателям. Сейчас мы стоим на этапе развития диетологии, в котором каждому человеку можно будет предложить персонализированный рацион, учитывающий его индивидуальные генетические потребности. Анализ данных в этом сегменте рынка может не только помочь предусмотреть потребности покупателя, но и предотвратить генетические заболевания», — заявил во время рассказа о будущем еды Адам Эйдельнант.

X5Tech Future Night — это диалог о будущем и настоящем цифровизации бизнеса, организованный X5 Retail Group. В этом году в мероприятии приняли участие представители рынка еды (Elementaree, «Яндекс.Лавка»), а также научной среды. Всего мероприятие посмотрело около 90 тысяч человек.