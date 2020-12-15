В Москве нашли тело студентки МГУ из Китая

В Москве обнаружили тело студентки МГУ из Китая, которая выпала с 12-го этажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, 21-летнюю девушку обнаружили на улице Островитянова в районе Коньково днем 14 декабря.

Известно, что погибшая проживала на данной улице. Она приехала в Россию из китайской провинции Гуандун.

В декабре 2019 года в туалете московского общежития в Дмитровском переулке нашли тело 16-летней студентки-пианистки из Китая. При осмотре сотрудники правоохранительных органов не нашли на теле следов насилия, рядом не обнаружили «подозрительных предметов».