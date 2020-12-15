В самой холодной точке России создадут международный туристический центр

В самой холодной точке России, на территории трех населенных пунктов Оймяконского улуса в Якутии, создадут туристический кластер. О реализации проекта рассказала генеральный директор агентства развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха Наталья Тюкавкина, передает ТАСС.

Кластер, по ее словам, планируют разместить в трех населенных пунктах — селах Оймякон и Томтор, в поселке Усть-Нера. Там обустроят зимний курорт, а также центр активного туризма и резиденцию якутского Деда Мороза — Чысхаана.

В Оймяконском районе убеждены, что его уникальный климат способен стать визитной карточкой Якутии. «Это край необыкновенной красоты — высоких гор, ледников, чистых рек, незамерзающих лютой зимой речек, богатых дичью горных лесов», — сказала начальник управления культуры и развития туризма Оймяконского района Аксинья Сивцева.

Туры, которые будут организовывать в туристическом кластере, должны отвечать различным потребностям туристов. Среди них — экстремальные туры, связанные с преодолением холода, альпинизм, сплавы.

Предполагается, что потребность в инвестициях для реализации проекта составит 1,5 миллиарда рублей.

Ранее в Якутии и Красноярском крае установились сильные морозы — минус 45-50 и минус 35-40 градусов соответственно, что на 10-12 градусов ниже нормы.