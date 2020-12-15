«Альфа-Капитал» запустит первый инвестирующий в фастфуд ЗПИФ недвижимости

Управляющая компания «Альфа-Капитал» намерена зарегистрировать новый ЗПИФ недвижимости «Альфа-Капитал Фастфуд». Соответствующие документы были направлены в ЦБ РФ, говорится в сообщении УК.

Это первый розничный ЗПИФ, который будет инвестировать в объекты недвижимости, арендаторами которых выступают рестораны быстрого питания, такие как KFC, Burger King и MacDonalds. Целью фонда станет приобретение объектов торговой недвижимости в Московской, Ленинградской областях и других регионах.

ЗПИФ «Альфа-Капитал Фастфуд» станет первым на российском рынке фондом недвижимости для розничных инвесторов, целью которого будет получение дохода с сегмента «Фастфуд». В то же время в линейке ЗПИФов недвижимости под управлением УК «Альфа-Капитал», это будет уже третий фонд, ориентированный на розничных инвесторов. Ранее, в марте 2020 года, компания запустила ЗПИФ «Альфа-Капитал Арендный поток», а в августе сформировала ЗПИФ «Альфа-Капитал Арендный поток-2», оба фонда инвестируют в торговую недвижимость, обеспеченную договорами долгосрочной аренды с сетями магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Активы обоих фондов по итогам ноября составили 1,9 миллиарда рублей.

«Наша компания продолжает развивать направление альтернативных инвестиций, и в частности сегмент инвестиций в недвижимость. Эти продукты очень востребованы клиентами, поскольку в условиях пандемии и нестабильности на финансовых рынках вложения в недвижимость, особенно в сектор, связанный с торговым ритейлом, показывают хорошие результаты. Для долгосрочных инвесторов это отличная возможность диверсифицировать свои вложения и получатьпотенциальный доход», - отметила генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

Этот фонд будет рассчитан на долгосрочных розничных инвесторов, намеренных получать регулярный доход за счет арендных платежей. Минимальная стоимость покупки пая составит 300 тысяч рублей. Ожидается, что выплаты будут производиться каждый квартал, начиная с середины 2021 года.