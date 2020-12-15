Туристы погибли при крушении вертолета на глазах владельцев отелей

Туристы погибли при крушении вертолета в Новой Зеландии на берегу реки на глазах владельцев отелей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, происшествие случилось в районе реки Кекеренгу в 200 километрах к северу от Крайстчерча. Двое пассажиров скончались на месте, а троих — удалось вытащить из-под обломков местным жителям, которые стали свидетелями случившегося.

«Только что я видела, как вертолет кружился в воздухе, а затем упал. Я пошла посмотреть, могу ли чем-то помочь выжившим, там был такой беспорядок. Повсюду обломки и осколки. Одна крошечная девочка плакала и звала маму, а остальные были без сознания», — рассказала владелица отеля Лин Мехертенс (Lyn Mehrtens).

Она добавила, что ее супруг немедленно отправился на помощь жертвам крушения. Кроме того, на место происшествия прибыли три вертолета аварийной службы из Веллингтона. Имена и пол пассажиров не раскрываются, однако, согласно предварительным данными, трое выживших — это маленькие дети, которые сейчас находятся в больнице.

В июне в американском штате Калифорния небольшой самодельный самолет потерпел крушение в процессе посадки. Инцидент произошел неподалеку от частного гражданского аэропорта Кейбл, расположенного в нескольких километрах от города Апленд в округе Сан-Бернардино. Пилот получил незначительные травмы и был извлечен из кабины.