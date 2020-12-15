В Минздраве рассказали о «природной» защите новорожденных от коронавируса

Дети, рожденные зараженными коронавирусом женщинами, имеют «природную» защиту от инфекции. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По словам Мурашко, как правило, вертикальной передачи вируса от матери к ребенку не происходит.

Ранее сообщалось, что младенцы заражаются коронавирусом из-за контакта с больным человеком, а не из-за передачи вируса от матери. По словам главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения столицы Антона Оленева, врачи при этом рекомендуют сохранять грудное вскармливание ребенка.

Как объяснял врач и телеведущий Александр Мясников, беременность, скорее всего, не является фактором риска для тяжелого течения коронавируса, однако при заражении растут риски выкидыша и преждевременных родов. При этом медик выразил уверенность в том, что инфекция не может проходить сквозь плаценту к плоду, а также, что заболевание — не показатель к кесареву сечению.