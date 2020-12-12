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Врач объяснил заражение COVID-19 среди младенцев

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Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения столицы Антон Оленев назвал в беседе с ТАСС причину, почему новорожденные дети заражаются коронавирусом.

По его словам, младенцы в Москве заражаются COVID-19 в основном из-за контакта с больным человеком, а не из-за передачи вируса от матери к ребенку. «При этом мы рекомендуем сохранять грудное вскармливание», — объяснил специалист.

Врач отметил, что динамика роста числа среди беременных, больных COVID-19, в Москве достаточно равномерная и позволяет принимать нужные мероприятия.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников ответил на главные вопросы, посвященные беременности во время коронавируса. Он начал с того, что беременность, скорее всего, не является фактором риска для тяжелого течения COVID-19 — негативной статистики пока нет. Однако, по словам Мясникова, вирус увеличивает риски выкидыша и преждевременных родов. Врач уверен, что корорнавирус не может проходить сквозь плаценту к плоду и что заболевание не является показателем к кесареву сечению при родах.

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