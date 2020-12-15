Французский эпидемиолог признала эффективность «Cпутник V»

Информация, которую предоставили российские ученые о вакцине «Спутник V», свидетельствует о ее эффективности. Об этом заявила французский вирусолог Мари-Поль Кини в разговоре с испанской газетой El Pais.

«Данные, которые мы видели, показывают, что вакцина эффективна. Мы призвали российских ученых публиковать полные результаты их исследований в научных журналах как можно скорее, чтобы увеличивать транспарентность и доверие в международном сообществе», — заявила эпидемиолог, признавшись, что французскую делегацию убедил в высокой эффективности вакцины не один набор данных.

Кини, глава делегации Французского научного комитета по вакцинам COVID-19, подчеркнула, что для полного понимания результативности всех прививок нужно подождать — ситуация будет ясна до конца через год.

14 декабря сообщалось, что эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания достигла 100 процентов. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).