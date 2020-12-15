Лукашенко призвал белорусов жить дружно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан сохранить страну, передает БЕЛТА.
«Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию, она неизменна: давайте жить дружно, сохраним страну. А мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило, и не для меня, и не для него — это уже для внуков», — сказал Лукашенко на встрече с коллективом Могилевской областной клинической больницы.
Он назвал это своей главной задачей и пообещал, что все решать будут граждане.
Лукашенко добавил, что не стремится удержать власть любой ценой, но и сдавать страну не собирается. «Я никуда не побегу, чтобы вы знали. Никуда. Хорошо, что время прошло, и люди увидели, кто рвался к власти. Дело не во мне», — заявил он.
В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.
Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных выборов, освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности виновных в насилии над демонстрантами.
Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим стоит Запад.