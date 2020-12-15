В Крыму ответили на угрозы Киева за продажу «Массандры»

Заявление украинских властей об ответственности России за продажу винодельческого предприятия Крыма «Массандра» звучит смешно. Так на реакцию Киева ответил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что политики Украины «занимаются ерундой», хотя должны в первую очередь заниматься происходящим внутри своей страны. «Какое их дело, что с "Массандрой", какое их дело, что происходит на территории России?», — возмутился Фикс.

Вице-спикер призвал Киев не вмешиваться в дела российского Крыма и сконцентрировать внимание на проблемах Украины.

Ранее замглавы МИД Украины Эмине Джапарова пригрозила Москве санкциями за продажу крымского завода. Какими именно, она не уточнила. В министерстве указали, что предприятие находится под управлением министерства аграрной политики и продовольствия Украины, поэтому любое отчуждение имущества завода будет преступлением.

14 декабря «Массандра» была приватизирована с одобрения крымского парламента. 100 процентов акций выкупила компания «Южный проект», которая входит в структуру банка «Россия». Итоговая сумма сделки составила 5,327 миллиарда. Ранее все акции «Массандры» находились в распоряжении министерства имущественных и земельных отношений республики.