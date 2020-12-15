Ненавидящая бриться певица израсходовала два станка на бритье ног ради наряда

Английская певица и телеведущая Стейси Соломон (Stacey Solomon) призналась в соцсетях, что израсходовала два станка, когда брила ноги. На ее Instagram-сторис обратили внимание в Mirror.

На видео 31-летняя знаменитость заявила, что собирается удалить волосы ради праздничного наряда, который в тот вечер решила надеть на рождественскую вечеринку. «Только что помыла свою ванну. Когда я взглянула на нее [после бритья], мне показалось, будто бы я побрила снежного человека», — пошутила она. По словам Соломон, после процедуры она ощутила себя на 10 килограммов легче.

Позднее женщина показала подписчикам оранжевое блестящее мини-платье и предположила, что «оно того стоило».

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По информации издания, Стейси Соломон активно выступает против удаления волос на теле и утверждает, что ненавидит эту процедуру. Она неоднократно демонстрировала в эфире небритые подмышки, пропагандируя идеи бодипозитива.

Ранее в декабре дочь американской поп-исполнительницы Мадонны модель Леон Лурдес попала в объектив фотографов с небритыми подмышками. Папарацци засняли 24-летнюю девушку в купальнике во время отдыха на пляже в мексиканском городе Тулум вместе с бойфрендом. Пользователи сети раскритиковали внешний вид Лурдес за «неухоженность».