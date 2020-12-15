Помощник Горбачева раскрыл роль жены в принятии политических решений

Жена первого президента СССР Михаила Горбачева Раиса не давала ему советов в государственных делах, и он к ней никогда с такими вопросами не обращался. Ее роль в советской политике раскрыл бывший переводчик президента, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко в программе «Познер». Запись опубликована на сайте Первого канала.

«Он [Горбачев] со своей женой не советовался, это не тот круг вопросов. Что касается кадровых решений, насколько я знаю, тоже не советовался», — сказал Палажченко.

Помощник политика отметил, что Горбачев мог интересоваться мнением супруги по общим вопросам, но решения всегда принимал самостоятельно. При этом он подмечал реакцию Раисы Максимовны на свои действия, но «не более того».

О роли Раисы Горбачевой в принятии политических решений неоднократно высказывались критики бывшего советского президента. Об этом, в частности, писал в своей книге «Жизнь Горбачева» журналист КП Николай Андреев. Он указывал, что генсек рассказывал жене все, часто дискутировал с ней на различные темы. Она якобы звонила и давала поручения помощникам мужа и некоторым членам руководства страны.