Феномен красного Черного моря на российском курорте снова сняли на видео

@nota777 / Instagram

В сети снова появилось видео, на котором запечатлено побережье Черного моря на российском курорте, ставшее красным из-за водорослей. На ролик с феноменом, снятый очевидцами, обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На размещенных в сети кадрах видно, что морская вода приобрела темно-красный цвет и окрасила песок в зоне отдыха.

Уточняется, что запись сделана в районе пляжа Алексино в Новороссийске. «Вода оттенка красного в море на пляже. Такой цвет из-за водорослей? Кто знает?!» — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества отреагировали на публикацию в комментариях. «Канализацию хватит сливать, все рвутся осваивать Марс и Луну, а сами захлебываемся нечистотами и мусором», «Жаль нашу природу», «Почему-то красная она только у берега, чуть дальше голубая», «Конечно, водоросли, что же еще», — писали они.

Вода в Черном море становилась красной и ранее, отдыхающие уже неоднократно обращали на это внимание. 29 октября мэр Новороссийска Игорь Дяченко заявил, что море покраснело из-за водорослей, которые в период цветения прибило к берегу. Он заверил, что поводов для беспокойства нет: в естественной среде макрофиты не токсичны и не представляют угрозы для экологии и здоровья людей.