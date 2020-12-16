Российского актера Дмитрия Харатьяна увезли на носилках с футбольного матча, который состоялся в манеже «Спартак» в Сокольниках. Об этом сообщает InterMedia.

В матче участвовали команда «Росич-Старко», в которую вошли актеры, музыканты, политики и журналисты, и «АнтиCOVID-19», за которую играли врачи. Во время игры Харатьян травмировал ногу, из-за чего не мог самостоятельно подняться. В итоге бригада врачей унесла его с поля.

Незадолго до начала игры актер выступил перед участниками матча и процитировал поэта Евгения Евтушенко: «Если все переломалось, как невозможно предрешить, скажи себе такую малость: и это надо пережить».

Вместе с Харатьяном в команде играли дрессировщик Эдгард Запашный, хореограф Илья Авербух, певец Денис Майданов, актеры Александр Алешкин и Дмитрий Белоцерковский, артист Михаил Гребенщиков и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Матч закончился вничью — 6:6.