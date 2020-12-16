Россия
 
Последние новости
Россия ответила на заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе
Видео с просившим о помощи российским сноубордистом оказалось постановочным
Дочь убитого американцами Сулеймани сочла Трампа монстром и сравнила с Байденом
Российский дезертир получил 11 лет тюрьмы за убийство в 90-х
Раскрыта опасность ношения использованной маски
Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок
Захарова ответила азербайджанскому политику насчет российских миротворцев
Вылетавший с Украины самолет устроил «фейерверк» двигателем и попал на видео
Стиральный порошок превратил учительницу в одну из богатейших женщин Китая
Сергей Лазарев заявил о тяжелом финансовом положении
Новости партнеров
Прослушать новость

В Калининграде пройдет благотворительный концерт акции взаимопомощи #МыВместе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Public Domain / Wikimedia

В среду, 16 декабря, в Кафедральном соборе в Калининграде пройдет благотворительный концерт акции взаимопомощи #МыВместе. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале проекта.

Отмечается, что все жители России смогут присоединиться к просмотру концерта онлайн на сайте мывместе2020.рф, начало — 20:00 по московскому времени. Также это можно будет сделать в сообществе «Добро в России. МыВместе» во «ВКонтакте».

Калининградский симфонический оркестр под руководством дирижера Филиппа Чижевского исполнит симфонию № 9 — последнее произведение Людвига ван Бетховена. Также сообщается, что в концерте примут участие сводный хор Калининградской области и артисты театра хоровой музыки Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке. «Мероприятие посвящено врачам, волонтерам, сотрудникам колл-центров и социальных учреждений, которые с конца марта участвуют в борьбе с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.

#МыВместе — общероссийская акция взаимопомощи, объединяющая коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Волонтеры движения #МыВместе поздравят россиян с Новым годом
Волонтеры проекта #СвоихНеБросаем провели акцию в аэропорту Домодедово
Гости марафона #МыВместе приняли участие в акции «Елка желаний»