В среду, 16 декабря, в Кафедральном соборе в Калининграде пройдет благотворительный концерт акции взаимопомощи #МыВместе. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале проекта.

Отмечается, что все жители России смогут присоединиться к просмотру концерта онлайн на сайте мывместе2020.рф, начало — 20:00 по московскому времени. Также это можно будет сделать в сообществе «Добро в России. МыВместе» во «ВКонтакте».

Калининградский симфонический оркестр под руководством дирижера Филиппа Чижевского исполнит симфонию № 9 — последнее произведение Людвига ван Бетховена. Также сообщается, что в концерте примут участие сводный хор Калининградской области и артисты театра хоровой музыки Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке. «Мероприятие посвящено врачам, волонтерам, сотрудникам колл-центров и социальных учреждений, которые с конца марта участвуют в борьбе с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.

#МыВместе — общероссийская акция взаимопомощи, объединяющая коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.