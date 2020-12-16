Открыто движение по железнодорожному мосту через реку Дон

Глава РЖД Олег Белозеров дал старт движению по новому железнодорожному мосту через реку Дон в районе Цимлянского водохранилища. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе РЖД. Церемония открытия движения произошла во время заседания правления компании в формате видеоконференции. Генеральный директор компании «СТРОЙ-ТРЕСТ», входящего в ГК СК МОСТ, Вячеслав Кокуровский вышел на связь с правлением компании «РЖД» непосредственно с площадки около нового моста и доложил о готовности начать движение. «Движение открыть разрешаем! Поздравляю коллектив Приволжской железной дороги. В добрый путь!», — сказал в ответ Олег Белозеров.

Специалисты ГК СК МОСТ возвели новый мостовой переход параллельно переправе, построенной в 1951 году. Он позволит значительно увеличить скорость и грузоподъемность поездов на участке Морозовская-Волгоград. Новый мост сможет пропускать грузовые поезда весом до 12 тысяч тонн со скоростью до 90 километров в час.

«Металлические пролетные строения были запроектированы нетиповыми, по индивидуальному проекту института, железобетонные опоры моста выполнены в сборно-монолитном исполнении, путь уложен на железобетонных плитах безбаластного мостового полотна. В конструкции было уложено более 20 тысяч метров кубических монолитного и сборного железобетона, смонтировано свыше 4 тысяч тонн металлоконструкций пролетных строений, отсыпано более 2 миллионов кубических метров грунта железнодорожных насыпей», — рассказал генеральный директор компании «СТРОЙ-ТРЕСТ».

Вячеслав Кокуровский выразил благодарность всем участникам проекта. «Хочется отметить, что за время строительства моста нашей компании удалось создать команду молодых специалистов, которые получили уникальный опыт и, безусловно, будут востребованы на ответственных стройках страны», — добавил руководитель компании.